Куклина: «Если кто-то из нас выдержит в этом сезоне все гонки, я пожму руку. Это будет какой-то подвиг»

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что думает о календаре соревнований на 2023 год.

«Конечно, он очень тяжелый и сложный. Даже на Кубках мира такого не делают, что на переезд дается всего два-три дня. В этом плане очень тяжело. Если кто-то из нас выдержит в этом сезоне все гонки, я пожму руку. Это безусловно будет какой-то подвиг», — приводит Metaratings.ru слова спортсменки.

16 января Куклина победила в суперспринте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске. Сегодня, 19 января, биатлонистка выиграла спринт на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах.