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Биатлон

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Российская биатлонистка после смены флага: «На новом месте чисто и трава как будто зеленее»

Даниил Аршавский
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Российская биатлонистка Ксения Воробей (Шнейдер) высказалась о смене спортивного гражданства на белорусское.

Спортсменка сменила гражданство 14 мая 2024 года, поскольку она вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья.

«Последние годы я тренировалась в региональной команде. На условия нельзя было жаловаться. Но сборная — это другой уровень, иная ответственность, более высокий стандарт. Понимала, что первые старты не будут легкими. Обычно начинаю разбегаться от гонки к гонке. Что удивило, впечатлило в Беларуси после переезда? То, что здесь очень чисто и трава как будто зеленее», — цитирует Воробей Betnews.by.

Биатлонистка становилась серебряным призером в эстафете в составе Тюменской области. В прошлом сезоне 24-летняя спортсменка не завоевала ни одной личной медали.

Источник: Betnews.by
Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Максим Воробей
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