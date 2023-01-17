Сливко: «Соцсети сейчас не веду, раньше там мне писали самую жесть»

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как относится к критике в социальных сетях.

«Негатива мне уже никто не пишет, по крайней мере я этого не вижу, — цитирует Metaratings.ru Сливко. — Может, на каких-то сайтах комментируют мои высказывания, но я за этим не слежу. Соцсети сейчас не веду, захожу туда раз в месяц и ничего не выкладываю. Раньше там мне писали самую жесть. Начала вести телеграм-канал, но тоже много внимания ему не уделяю. Меня окружают только те люди, которые переживают и поддерживают при любом результате, а никаких гадостей в свой адрес не слышу».

В текущем сезоне 28-летняя Сливко после пяти этапов Кубка России по биатлону лидирует в генеральной классификации, набрав 468 очков.