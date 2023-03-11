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Сегодня, 11:48

Юрлова-Перхт: «В моей подготовке сейчас не хватает стартов»

Мария Гусева
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое выступление на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«В целом та подготовка, которую я сейчас прохожу, она индивидуализирована и в ней не хватает стартов, — цитирует Metaratings.ru биатлонистку. — Рада, что здесь у меня представилась возможность посоревноваться перед чемпионатом России и посмотреть все ли в порядке в стрелковом компоненте, и как добавить в лыжной составляющей.

Сейчас у меня на первом месте дети, поэтому пока не думала над тем, чтобы издать вторую книжку стихов. Я рада атмосфере на этих соревнованиях. Со всеми девчонками мы хорошо общаемся и до этого общались много лет. Рада, что мы хорошо дружим даже несмотря на разницу в возрасте".

Для Юрловой-Перхт гонки в Тюмени стали первыми в сезоне-2022/23. В спринтерской гонке 38-летняя спортсменка заняла 13-е место, в гонке преследования стала шестой.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Екатерина Юрлова-Перхт
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