Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания на Кубке Содружества в Уфе

Российские биатлонистки Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Анастасия Гореева пожаловались на условия проживания в гостинице в Уфе во время второго этапа Кубка Содружества.

В совместном Telegram-канале спортсменок появилось видео, в котором девушки критикуют некачественный ремонт. В частности, в уборной отсутствует штора для душа, сиденье на унитазе, а также не работает смеситель над раковиной.

«Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее? Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?» — говорится в сообщении.

Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15 по 17 декабря.