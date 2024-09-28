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Биатлон

Сегодня, 13:58

Российские биатлонисты не примут участие в международном сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российских биатлонистов не допустили до участия в международном сезоне-2024/25.

Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — приводит ответ IBU ТАСС.

Российские биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.

Биатлон

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