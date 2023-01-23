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Сегодня, 15:26

Российские тренеры по биатлону обратились к Матыцину по поводу нарушений в СБР

Виктория Кравченко
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Российские тренеры по биатлону обратились к Олегу Матыцину с открытым письмом по поводу нарушений Союза биатлонистов России (СБР) регламента проведения соревнований.

В заявлении говорится о том, что руководство СБР допускает нарушения при проведении первенства России среди юниоров и юниорок. Белорусских спортсменов заявлено намного больше, чем россиян. А это повлияет на их личные рейтинги и рейтинги регионов.

«В старт-листе «большого масс-старта», где количество участников ограниченно, все белорусские спортсмены присутствовали, лишая часть российских биатлонистов участия в старте.

Руководители СБР грубо нарушают положение о соревнованиях, не говоря уже о том, что первенство России проводится на бюджетные средства РФ. Готовя спортсменов и командируя их для участия в первенстве страны, регионы тратят свои средства, которые в современных условиях крайне ограничены», — говорится в письме.

На данный момент в Рыбинске проходит юниорское первенство России по биатлону среди спортсменов 19-21 года.

 

Источник: https://allsportinfo.ru/archive.php?id=133928&s_s=&s_d=22&s_m=1&s_y=2023&b=0&l=40
Биатлон
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