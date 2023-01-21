Поварницын о возможной смене гражданства: «Нужно быть с собой честным. Хочется, чтобы потраченные годы прошли не зря»

Российский биатлонист Александр Поварницын ответил на вопрос «СЭ» о возможной смене гражданства в период международных санкций.

— Твоя жена выступала за Белоруссию. Почему перестала?

— В какой-то момент она просто перегорела. Поняла, что лучше сосредоточиться на каких-то других вещах. Думаю, что приняла здравое решение и сейчас ни капельки не жалеет. Когда она сюда перешла, я очень радовался за нее. Для нее это был огромный шанс, чтобы поездить по международным Кубкам, повидать мир. В российской конкуренции вряд ли бы она так быстро туда добралась.

— Ты не думал, чтобы проделать похожий путь жены и сменить спортивное гражданство?

— Нужно быть с собой честным. Хочется, чтобы эти годы, которые я потратил на спорт, прошли не зря. Для меня целью на эти четыре года является Олимпиада. Не знаю, как дальше будут развиваться события. Но для меня очень важно — оказаться там. Конечно, хочется защищать цвета своего родного флага, но на Олимпиаде, — сказал Поварницын «СЭ».