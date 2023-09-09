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Сегодня, 12:50

Антон Бабиков: «Наша команда — не мальчики для битья»

Бабиков прокомментировал результаты своей мини-группы на этапе Кубка Содружества
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал для «СЭ» результаты своей мини-группы на этапе Кубка Содружества в Сочи. В межсезонье Бабиков, Александр Логинов и Александр Поварницын ушли на самоподготовку. В спринте на Кубке Содружества Поварницын завоевал серебро, Логинов стал пятым, а Бабиков — десятым. В гонке преследования Логинов не вышел на старт, а Бабиков и Поварницын заняли третье и четвертое места соответсвенно.

— Два из трех в вашей команде вторую гонку подряд в «цветах». У вас лучшая группа, получается?

— Так нельзя, конечно, говорить. Остальные ребята тоже работают. В принципе наша команда — не мальчики для битья. Несмотря на то, что мы работаем отдельно, никто не мог ожидать от нас, что мы будем проигрывать. Мы не стали резко слабыми спортсменами. Но своей командой мы довольны. Благодарим нашего тренера Дмитрия Шукаловича. Он работает, и мы стараемся. Хотим оправдывать его труды. Думаю, если бы в гонке преследования стартовал Александр Логинов, то было бы три из трех в «цветах», — сказал Бабиков «СЭ».

Антон Бабиков
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