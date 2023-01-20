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Латыпов: «Кого из лыжников хотел бы обогнать? В идеале всех»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о желании выступать в лыжных гонках.

— Перед началом сезона вы выступали в лыжных соревнованиях. Планируете ли еще выступать?

— По возможности. Рад был посоревноваться с лыжниками. Если будет такая возможность, сразу проведу гонки.

— Кого хотелось бы обогнать из лыжников?

— В идеале всех, конечно. Хочется сравнить свои силы, — сказал Латыпов.

20 января Латыпов занял третье место в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, допустив два промаха.

Биатлон
Сборная России по лыжным гонкам
Эдуард Латыпов
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