Латыпов: «Кого из лыжников хотел бы обогнать? В идеале всех»

Сегодня, 12:51
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о желании выступать в лыжных гонках.
— Перед началом сезона вы выступали в лыжных соревнованиях. Планируете ли еще выступать?
— По возможности. Рад был посоревноваться с лыжниками. Если будет такая возможность, сразу проведу гонки.
— Кого хотелось бы обогнать из лыжников?
— В идеале всех, конечно. Хочется сравнить свои силы, — сказал Латыпов.
20 января Латыпов занял третье место в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, допустив два промаха.