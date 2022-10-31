Латыпов о переходе в лыжные гонки: «Совокупность стрельбы и бега на лыжах мне ближе»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов после победы на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на Алдане заявил «СЭ», что у него не возникает мыслей о смене вида спорта. Латыпов выиграл 10-километровую гонку свободным стилем, обогнав нескольких лыжников сборной России.

— Мыслей поменять вид спорта не возникает?

— Нет. Мне нравится, чем я занимаюсь. Биатлон люблю. Да и лыжи люблю, но совокупность стрельбы и бега на лыжах мне ближе.

— Сезон сейчас будет такой, что надо придумывать для себя новые вызовы, чтобы как-то сохранить настрой. Не думаете придумать для себя челлендж, связанный с лыжными гонками?

— Таких мыслей нет. У нас сезон с лыжниками проходит в разных местах, графики разные. Сложно совместить. Если будет такая возможность, если соревнования будут немножко расходиться, то могу попробовать. Это нужно смотреть по сезону, по текущему состоянию. И важно, чтобы лыжные соревнования шли не в ущерб своей подготовке и своим гонкам в биатлоне. Если все сойдется в сезоне, то почему бы нет? — сказал Латыпов «СЭ».

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