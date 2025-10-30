Российский специалист Дундуков стал главным тренером сборной Молдавии по биатлону

Российский специалист Николай Дундуков рассказал «СЭ», как стал тренером сборной Молдавии. Он занял этот пост с олимпийского сезона-2025/26. В предыдущий олимпийский цикл Дундуков работал в лыже-биатлонной сборной Китая.

В 2022-м году из-за наличия российского гражданства тренер Андрей Прокунин завершил работу в сборной Кореи по биатлону. Дундуков может стать единственным тренером с российским паспортом на Кубке мира в предстоящем сезоне.

— Как появился вариант с Молдавией?

— Я очень эмоционально потратился, когда вкладывался в развитие клуба. Был же еще момент, когда недоброжелатели, используя админресурс, попытались клуб закрыть. Родители детей, которые у меня занимаются, за день написали больше 70 писем губернатору, за что здесь я хочу еще раз выразить им свою огромную благодарность. Поскольку без их поддержки мне было бы крайне сложно. В итоге все потом изменилось. Продолжаем работать и развиваться. Но необходимо было эмоционально разгрузиться. Тогда мой товарищ из сборной Молдовы Михаил Усов, с которым мы бегали за команду Башкортостана, позвал меня поехать с ним на этап Кубка мира в Анси. Я там ребятам что-то подсказывал, лыжи откатывал. Можно сказать, был бесплатным консультантом команды. Но люблю это дело. Приятно и ребятам помочь, и самому на мировую арену посмотреть. А там на этапе в Анси присутствовал менеджер молдавской команды. Мы с ним пообщались, и он предложил поработать со сборной в олимпийский сезон.

— Сразу согласился?

— Понимая, сколько трудностей мне это принесет, и вспоминая, как сложно мне далось развитие своего клуба, ответил отказом. Но он мне предложил с ними еще поездить по другим этапам Кубка мира. В результате побывал на чемпионате мира в Ленцерхайде и этапах в Рупольдинге, Поклюке и Осло. Из Словении в Норвегию мы ехали вместе с менеджером, где в дороге он меня капитально обработал. Перед этим в Поклюке встретился с руководителем федерации. Тоже с ним плотно пообщались, нашли общий язык. Рассказал ему свое мнение, как вижу подготовку команды. В сборной имелись проблемы с сервисом. Ребята были вынуждены готовить лыжи у других команд. Пришли к определенному видению, как можно это организовать. Но все равно не был сильно настроен на эту работу.

А на этапе Кубка мира в Осло главному тренеру нужно было куда-то уехать по своим делам. Поэтому я там не только консультировал и с лыжами помогал, но еще и как тренер поработал, в том числе на бирже. Была классная атмосфера, классное закрытие сезона, когда провожали Йоханнеса с Тарьеем Бе. Мы стоим на тренерской бирже — и к нам к 29-й установке подходит Бьорндален. Он меня узнал, мы очень приятно поболтали, а в конце сказал: «Увидимся в следующем сезоне». И у меня в голове щелкнуло — раз такие люди мне об этом говорят, то, наверное, это судьба. Так я оказался в сборной Молдовы.

— Тебе предложили сразу пост главного тренера сборной?

— Да. Уходил предыдущий и нужен был новый. Команда небольшая. У нас в этом году на Кубке мира выступают трое мужчины и две девушки. Поэтому чего-то мегасложного не было. Особенно если сравнивать с Китаем, где сразу 30 человек поставили, нужно составлять постоянные отчеты, а все для меня было новым. Здесь сразу понимал, что справлюсь и могу ребятам помочь, — сказал Дундуков «СЭ».