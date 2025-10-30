Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

30 октября, 14:00

Российский специалист Дундуков стал главным тренером сборной Молдавии по биатлону

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский специалист Николай Дундуков рассказал «СЭ», как стал тренером сборной Молдавии. Он занял этот пост с олимпийского сезона-2025/26. В предыдущий олимпийский цикл Дундуков работал в лыже-биатлонной сборной Китая.

В 2022-м году из-за наличия российского гражданства тренер Андрей Прокунин завершил работу в сборной Кореи по биатлону. Дундуков может стать единственным тренером с российским паспортом на Кубке мира в предстоящем сезоне.

— Как появился вариант с Молдавией?

— Я очень эмоционально потратился, когда вкладывался в развитие клуба. Был же еще момент, когда недоброжелатели, используя админресурс, попытались клуб закрыть. Родители детей, которые у меня занимаются, за день написали больше 70 писем губернатору, за что здесь я хочу еще раз выразить им свою огромную благодарность. Поскольку без их поддержки мне было бы крайне сложно. В итоге все потом изменилось. Продолжаем работать и развиваться. Но необходимо было эмоционально разгрузиться. Тогда мой товарищ из сборной Молдовы Михаил Усов, с которым мы бегали за команду Башкортостана, позвал меня поехать с ним на этап Кубка мира в Анси. Я там ребятам что-то подсказывал, лыжи откатывал. Можно сказать, был бесплатным консультантом команды. Но люблю это дело. Приятно и ребятам помочь, и самому на мировую арену посмотреть. А там на этапе в Анси присутствовал менеджер молдавской команды. Мы с ним пообщались, и он предложил поработать со сборной в олимпийский сезон.

— Сразу согласился?

— Понимая, сколько трудностей мне это принесет, и вспоминая, как сложно мне далось развитие своего клуба, ответил отказом. Но он мне предложил с ними еще поездить по другим этапам Кубка мира. В результате побывал на чемпионате мира в Ленцерхайде и этапах в Рупольдинге, Поклюке и Осло. Из Словении в Норвегию мы ехали вместе с менеджером, где в дороге он меня капитально обработал. Перед этим в Поклюке встретился с руководителем федерации. Тоже с ним плотно пообщались, нашли общий язык. Рассказал ему свое мнение, как вижу подготовку команды. В сборной имелись проблемы с сервисом. Ребята были вынуждены готовить лыжи у других команд. Пришли к определенному видению, как можно это организовать. Но все равно не был сильно настроен на эту работу.

А на этапе Кубка мира в Осло главному тренеру нужно было куда-то уехать по своим делам. Поэтому я там не только консультировал и с лыжами помогал, но еще и как тренер поработал, в том числе на бирже. Была классная атмосфера, классное закрытие сезона, когда провожали Йоханнеса с Тарьеем Бе. Мы стоим на тренерской бирже — и к нам к 29-й установке подходит Бьорндален. Он меня узнал, мы очень приятно поболтали, а в конце сказал: «Увидимся в следующем сезоне». И у меня в голове щелкнуло — раз такие люди мне об этом говорят, то, наверное, это судьба. Так я оказался в сборной Молдовы.

— Тебе предложили сразу пост главного тренера сборной?

— Да. Уходил предыдущий и нужен был новый. Команда небольшая. У нас в этом году на Кубке мира выступают трое мужчины и две девушки. Поэтому чего-то мегасложного не было. Особенно если сравнивать с Китаем, где сразу 30 человек поставили, нужно составлять постоянные отчеты, а все для меня было новым. Здесь сразу понимал, что справлюсь и могу ребятам помочь, — сказал Дундуков «СЭ».

Уле-Эйнар Бьёрндален и&nbsp;Николай Дундуков.«Когда Бьорндален сказал: «Увидимся в следующем сезоне», я понял, что это судьба». Российский тренер едет на Олимпиаду

2

  • Бен Ричардс

    Сборная Молдавии на КМ это Магазеев (69-место в зачете) и Стремоус (58-е место). Там нет полных составов на мужскую и женскую эстафеты. А заголовок статьи какой, прямо "заголовище"!

    30.10.2025

  • gan75

    Молдавские биатлонисты это даже не актёры второго плана, а массовка...

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Биатлон
    Сборная Молдавии по биатлону
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя