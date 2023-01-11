Ростовцев рассказал о необходимости главного тренера сборной по биатлону

Павел Ростовцев, назначенный вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера сборной России по биатлону, рассказал о своих обязанностях в новой должности.

— Насколько нужен главный тренер сейчас?

— Я считаю, что нужен. Потому что вопросов, которые возникают в ежедневном режиме по спортивной подготовке различных групп, достаточно большое количество. Должность и функционал вице-президента по спорту прежде всего подразумевает координацию, организацию, анализ, а не внедрение в тренировочный процесс, говорить, как правильно тренироваться. Для этого есть тренерский штаб, который скомплектован. Вопросов по организации, повторюсь, достаточно много. Не буду сейчас на них подробно останавливаться. Но предела совершенству структуре, где есть несколько подразделений, нет. Мы должны готовиться жить тем, что рано или поздно вернемся на международную арену. Надеюсь, что это будет рано. Уже сейчас к этому нужно готовиться.

— Вспоминаю последних наших главных тренеров в биатлоне — Валерия Польховского и Анатолия Хованцева, когда он уже не совмещал с должностью старшего тренера. При всем к ним уважении, но эта должность, на мой взгляд, была больше номинальной. Вам так не кажется?

— Нет. Я понимаю, как Валерий Николаевич и Анатолий Николаевич построили свой процесс. Практический опыт у них был колоссальный. Без уважения к ним нельзя относиться. Но я вижу себя в другом качестве. В том, чтобы координировать, организовывать и планировать эту работу для всех тренеров и потом уже добиваться исполнения.

— Чем плоха текущая система без главного тренера?

— Со слов руководителя Виктора Майгурова, во-первых, не хватает времени в ежедневном режиме отслеживать. Второе — в начале каждой недели докладывают, что кто-то сдает билеты, что-то меняется, что-то пошло не так, хотели ехать туда, а поехали туда... Обыкновенная текучка. Все это требует не просто какого-то финансового обеспечения. Поэтому качество планирования и качество исполнения очень важно в любой организация. Думаю, что здесь могу быть очень полезным Союзу биатлонистов России, — сказал Ростовцев «СЭ».