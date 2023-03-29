Ростовцев — о работе тренеров в этом сезоне: «Удовлетворены на 50-60 процентов»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) с полномочиями главного тренера Павел Ростовцев поделился впечатлениями от работы отечественных тренеров в нынешнем сезоне.

«Мы удовлетворены на 50-60 процентов. Информации много, она вся интересная. Была непростая задача в 15 минут вложить все, что сделали, и показать не только хорошую сторону, но и проблематику. Над формой доклада и формой доведения информации еще предстоит работать, но в целом сегодня очень четко в докладах тренеров прозвучало, какие спортсмены добавили в каком компоненте, в чем есть снижение уровня мастерства. Это очень хорошие аналитические данные, чтобы приступать к разработке планов на следующий сезон. Аналитика в целом признана очень хорошей», — приводит Metaratings.ru слова Ростовцева.

Ранее вице-президент СБР рассказал о плане подготовки резерва сборной России на предстоящий сезон.