Ростовцев заявил, что ранняя специализация на коньковом ходе негативно сказывается на детях

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев объяснил, почему он против ранней специализации на коньковом ходе.

«В Тюмени на тренерском совете было предложение, чтобы в 11-12 лет летние соревнования проводить только бегом. Я сам несколько раз видел до боли в сердце, как 10-11-летняя девочка, занимающаяся первый год биатлоном, идет вся искривленная и искаженная, пытаясь в маленький подъемчик зайти коньковым ходом, не имея ни силы, ни техники, ни навыков. Это отрицательно сказывается на опорно-двигательном аппарате, с которым имеют проблемы многие, кто приходит в нашу юниорскую сборную. Считаем, что это в том числе из-за ранней специализации на коньковом ходе», — цитирует Ростовцева Metaratings.ru.

Ранее вице-президент СБР рассказал, в чем заключается необходимость проводить соревнования классическим ходом среди юношей и девушек.