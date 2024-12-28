Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 22:31

Легрейд и Кноттен выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Норвежские биатлонисты Стурла Легрейд и Каролин Кноттен стали победителями масс-старта на «Рождественской гонке».

Легрейд и Кноттен финишировали с результатом 33 минуты 50,3 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняли немцы Юстус Штрелов и Анна Вайдель, отставшие от лидеров на 30,4 секунды. Третьими стали еще одни представители Германии Филипп Наврат и Франциска Пройс (+33,1).

Рождественская гонка-2024/25

Масс-старт

1. Стурла Легрейд/ Каролин Кноттен (Норвегия) — 33.50,3 (3 промаха)

2. Юстус Штрелов/ Анна Вайдель (Германия) — +30,4 (5)

3. Филипп Наврат/ Франциска Пройс (Германия) — +33,1 (4)

4. Флоран Клод/ Лотте Лие (Бельгия) — +34,8 (1)

5. Йеспер Нелин/ Анна Магнуссон (Швеция) — +36,1 (3)

6. Фабьен Клод/ Жюли Симон (Франция) — +1.56,3 (11)

Биатлон
Каролин Кноттен
Штурла Легрейд
Читайте также
Названы самые скандальные разводы спортсменов в 2024 году
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя