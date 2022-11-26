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Бинотто рассказал, над чем нужно поработать «Феррари» в межсезонье

Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, над чем нужно поработать итальянской команде в межсезонье.

«Прежде всего нужно повысить надежность. Я бы назвал это главным приоритетом. Потому что для того, чтобы побеждать — нужно быть надежным. Во-вторых — скорость машины. Конечно, стратегия тоже является нашей проблемой, но самое главное — иметь быструю и надежную машину», — приводит слова Бинотто Motorsport-Total.

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс использовали в общей сложности шесть силовых установок по ходу сезона 2022 года. Это в два раза больше, чем разрешено регламентом.

Ранее сообщалось, что Бинотто принял решение покинуть свой пост по окончании сезона-2022. Причиной этого решения заключается в недоверии к 53-летнему специалисту со стороны президента компании Джона Элкана. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.

Формула-1
Феррари
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