Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 00:16

Каюмов: «В Ижевске я уже знаю весь рельеф и могу с закрытыми глазами его проехать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бронзовый призер чемпионата России в Ижевске в индивидуальной гонке Рустам Каюмов прокомментировал итоги гонки.

«В Ижевске я уже знаю весь рельеф и могу с закрытыми глазами его проехать, потому что здесь постоянно тренируюсь. Самый главный мой персональный болельщик — это супруга. Она находится здесь. Также чувствуется бешеная поддержка трибун, которой нет ни на одном этапе, кроме Ижевска. Болельщики — молодцы. Им огромное спасибо, что поддерживают нас», — сказал Каюмов корреспонденту Vprognoze.ru.

30-летний биатлонист занял третье место с двумя промахами, проиграв 38 секунд победителю Александру Логинову, который промахнулся трижды.

Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на&nbsp;этапе чемпионата России. 12&nbsp;декабря. Ижевск. Логинов забрал золото в отсутствие лидеров. Не помешали даже три промаха на огневых рубежах

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
Рустам Каюмов
Читайте также
Власти ФРГ призвали немцев быть готовыми к блэкаутам и запастись едой
Подносова назвала сотрудничество судей СНГ механизмом улучшения качества правосудия
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Экс-губернатора Рязанской области Любимова арестовали по делу о взятке
Арестован бизнесмен Туфан Садыгов
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя