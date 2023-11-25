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Сегодня, 15:44

Самуэльссон и Оберг стали победителями сингл-микста на первом этапе Кубка мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Шведские биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Ханна Оберг выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Шведские теннисисты прошли дистанцию за 37 минут и 46,9 секунд, не сделав ни одного промаха.

Второе место заняли норвежцы Стурла Холм Легрейд и Юни Арнеклейв (+13,8 секунды), а третьими стали французы Фабьен Клод и Жюли Симон (+42,2).

Кубок мира

Первый этап, Эстерсунд

Сингл-микст

1. Себастьян Самуэльссон — Ханна Оберг (Швеция) — 37.46,9 (0 промахов + 8 дополнительных патронов)

2. Стурла Холм Легрейд — Юни Арнеклейв (Норвегия) — 13,8 (0+6)

3. Фабьен Клод — Жюли Симон (Франция) — 42,2 (2+12)

Биатлон
Себастьян Самуэльссон
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