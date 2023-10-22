СБР назвал дату и место прощания с олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой

Союз биатлонистов России (СБР) объявил дату и место прощания с олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

«Прощание с Анфисой Резцовой состоится во вторник, 24 октября, в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в 10.00 мск. Выдающаяся биатлонистка и лыжница будет похоронена на аллее спортсменов», — сказано на официальном сайте организации.

Резцова скончалась 19 октября в реанимации, не приходя в сознание. Ей было 58 лет. О причинах смерти советской и российской лыжницы и биатлонистки пока не сообщается, однако известно, что в марте она перенесла сердечный приступ.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.