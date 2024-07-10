СБР назвал сроки проведения Открытого чемпионата России и Белоруссии в сезоне-2024/25

Открытый чемпионат Союзного государства пройдет в феврале 2025 года, сообщается на официальном сайте СБР.

Решение было принято президентом организации Виктором Майгуровым и руководителем Белорусской федерации биатлона Адрианом Цибульским.

«Надеюсь, что в ближайшее время окончательный регламент чемпионата будет официально утвержден и наш календарь на спортивный сезон-2024/25 примет законченный вид. Все вместе мы постараемся сделать настоящий праздник биатлона для любителей нашего вида спорта в России и Беларуси по самым высоким стандартам», — сказал Майгуров.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных турниров под эгидой IBU с первой половины 2022 года.