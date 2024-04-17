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Сегодня, 19:07

СБР определил список кандидатов в сборную России на сезон-2024/25

Алина Савинова
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Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) опубликовал список кандидатов в мужскую и женскую сборные на сезон-2024/25.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Никита Блинов, Алексей Вагин, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Денис Иродов, Рустам Каюмов, Иван Колотов, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Роман Моренков, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Дмитрий Усов и Карим Халили.

Женщины: Батманова Анастасия, Гербулова Наталья, Гореева Анастасия, Гришина Анастасия, Грухвина Анна, Дербушева Тамара, Дюжева Кира, Егорова Анастасия, Зырянова Анастасия, Казакевич Ирина, Каплина Елизавета, Каюмова Валерия, Куклина Лариса, Метеля Виктория, Нигматуллина Ульяна, Носкова Екатерина, Резцова Кристина, Сливко Виктория, Суханова Екатерина, Фролова Елизавета, Шевнина Полина, Шевченко Анастасия, Шевченко Наталия, Шеллер Юлия.

Отмечается, что окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку исполком СБР рассмотрит по итогам прохождения УМО, после чего представит их на утверждение в Министерство Спорта РФ.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.

Источник: https://biathlonrus.com/news/ispolkom-trenerskogo-soveta-sbr-opredelil-spiski-kandidatov-osnovnoy-i-rezervnyy-sostavy-sbornoy-ros/
Биатлон
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