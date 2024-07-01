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Биатлон

Сегодня, 19:22

СБР сообщил места и даты проведения предсезонных сборов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал места и даты предсезонных сборов в июле.

Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин)

8 — 30 июля. Тюмень

Резервная женская сборная (тренер Артем Истомин)

9 — 28 июля. Тюмень

Основная мужская сборная (старший тренер Юрий Каминский)

10 — 27 июля. Семинский перевал

Основная женская сборная (старший тренер Михаил Шашилов) и юниорская группа (тренер Роман Мусин)

15 июля — 4 августа. Раубичи (Белоруссия)

Резервная мужская сборная (тренер Сергей Башкиров)

24 июля — 12 августа. Семинский перевал

Источник: СБР
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