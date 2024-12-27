Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 02:37

Ардашев: «Наконец-то я взял личное золото на чемпионате России»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Победитель чемпионата России в масс-старте Сергей Ардашев прокомментировал свою победную гонку в Кирово-Чепецке.

«Наконец-то я взял личное золото на чемпионате России, чему очень рад. У меня не получалось взять его в классической дисциплине, где я чувствую себя сильнее, зато получилось в коньковой. Когда у меня хорошее самочувствие, все складывается. Лыжи едут, тактически получается грамотно вести гонку. А если нет сил, то у тебя не получится вовремя выбрать оптимальную позицию, так как ты не сможешь добавить в том или ином месте.

Сейчас у меня все супер. Большое спасибо тренерам, медицинскому персоналу, сервису и семье. Всех с наступающим Новым годом! Пусть этот год будет для вас стартом в новых начинаниях и поставленных целях! Исполнения всех заветных желаний и свершения всех задач. Пусть этот год принесет тепло и уют в ваш дом и согревает им всех родных и близких людей», — цитирует «РБ Спорт» Ардашева.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Сергей Ардашев
Читайте также
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
ЦСКА победил СКА в матче КХЛ с 11 шайбами и обратной заменой вратаря
Президент Сербии Вучич обсудил с Зеленским двустороннее сотрудничество
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя