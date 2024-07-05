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Биатлон

Сегодня, 18:51

Сероховстов рассказал, что с начала зимы работает с иммунологом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как решал проблемы со здоровьем, возникшие по ходу прошлого сезона.

«Работаю с иммунологом с начала зимы. Зимой мы решали проблемы дефицита витаминов. Если их не решить, тяжело будет работать с иммунитетом. Под конец зимы, когда дефицит ушёл, всё выровнялось, начали делать другой курс с приемом пребиотиков. Все проблемы у меня в основном были связаны с желудочно-кишечным трактом. Их надо сейчас решать. Простуды у меня носили хронический характер», — цитирует Серохвостова Metaratings.

По итогам минувшего сезона Серохвостов занял 28 место в общем зачете Кубка России.

Источник: Metaratings
Биатлон
Даниил Серохвостов
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