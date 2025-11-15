Видео
Сегодня, 09:00

Серохвостов надеется восстановиться после травмы и выступить на Кубке МЛКБ

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ», что не теряет надежды выступить на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске, в котором победители гонок получают 1 миллион рублей.

— Когда врачи сказали, что на восстановление нужно минимум четыре недели, а это означает пропуск Кубка МЛКБ, как принял эту информацию?

— Сначала расстроился. Затем посчитал дни. В принципе, успевал восстановиться к Кубку МЛКБ. Поэтому понимал, что еще смогу выступить, но не испытывал никаких ожиданий.

— В концовке прошлого сезона был момент, когда ты опоздал на материальный контроль и тебя не допустили на старт гонки. Многие, включая тебя, тогда думали, что таким образом ты лишаешься шансов заработать миллион за победу в зачете рейтинга СБР. На Кубке МЛКБ на кону тоже стоит миллион. Ощущения сейчас и тогда были схожи, когда ты потенциально теряешь миллион?

— Нет. Ты не можешь быть уверенным, что выиграешь эти старты. Класть в карман деньги, которые ты еще не получил, глупо. Никаких эмоций не было по поводу того, что потерял миллион, потому что я его не выиграл. Мне просто было обидно, что пропускаю такой старт. В прошлом году мы выиграли командой. Мне, да и, думаю, ребятам, хотелось тем же составом подтвердить, что у нас лучшая команда.

— Какие шансы даешь себе, что через неделю выступишь на Кубке МЛКБ?

— Сейчас я начал кататься с палками, что меня уже радует. Поэтому надеюсь, что смогу выйти на старт и выступить нормально, то есть без какой-либо боли или риска опять повредить связки.

— Если такой риск будет, то выступать не будешь?

— Да, конечно. Все-таки впереди целый сезон. Может случиться рецидив. Если связки не до конца заживут, то будет боль всю зиму. Даже сейчас, когда начал кататься с палками, на первой тренировке было достаточно больно, поэтому палку отложил. Понимаю, что ради одного старта жертвовать всем сезоном глупо, — сказал Серохвостов «СЭ».

В начале ноября Серохвостов жестко упал на тренировке и вывихнул палец. В команде «Профински» его заменили на Дмитрия Евменова.

Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске с 21 по 23 ноября.

Даниил Серохвостов.«Рука онемела. Палец находился в положении, в котором не должен». Жесткое падение Серохвостова перед стартом сезона

Даниил Серохвостов
Биатлон
