Серохвостов: «Не получилось выложиться полностью на последнем круге»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов подвел итоги спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия), где он занял второе место.

— Можно тебя поздравить?

— Еще не знаю, как там после второго рубежа. Но думаю, можно.

— Доволен, как провел эту гонку?

— Нет. Я в принципе доволен, но на четвертом выстреле не заметил, что порыв поднялся и промазал. После промаха уже заметил и вынес пушку и попал. За стойку рад. Но за последний круг не рад, потому что одна колея на трассе. Вторая колея — свежий снег. Там никто не едет и лыжи не идут, прилипают. Так получилось, что я догнал Антона и обогнать не смог. Так как на свежем снегу сразу отстал от него. Не получилось выложиться полностью на последнем круге.

— Важно было на финише зарубиться с ним?

— Не, важно было обыграть Лазовского. Поэтому я и рубился. Проиграл бы, ну и ладно.

— Говорят, что по флажкам сложно понять порыв ветра. Было у тебя такое?

— Да нет. Нам тренеры и так сказали, что ветер плотный. Если поднимается, надо делать поправку.

— Как готовился к этапу?

— Мы к этим соревнованиям не готовились толком. У нас это проходящий старт. Основные старты — Чехов и Ижевск. Новогодний сбор был как такой силовой блок. Я думаю, что видео было по девочкам, как они затянуты и тяжелы были в Рыбинске. Сейчас, ведомственные соревнования прошли отлично. Три первых места. Выиграли эстафету вместе с Ромой Ереминым.

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал победителем спринта, пройдя дистанцию без промахов за 23 минуты 11,7 секунды. Вторым с одним промахом стал россиянин Даниил Серохвостов. Эдуард Латыпов завоевал бронзу, допустив две ошибки на стрельбе.