Серохвостов объяснил, почему считает Кубок МЛКБ одним из главных стартов сезона

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ», почему считает Кубок Международной лиги клубного биатлона одним из двух главных стартов сезона.

Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске, он не включен в календарь Союза биатлонистов России. На соревнованиях высокие призовые. Победители гонок получают 1 миллион рублей.

— В интервью «Советскому спорту» ты назвал приближающийся Кубок МЛКБ одним из двух главных стартов сезона. Подготовка к нему тоже идет как к одному из главных стартов?

— Вообще, нет. Хотелось бы, чтобы была как к главному старту. Но если ты подведешься к МЛКБ, то про декабрьские гонки можно забыть. Потому что будет тяжело бегать на спаде. Поэтому готовлюсь как могу. Конечно, хочу там выглядеть очень сильным. Посмотрим, получится или нет. Но приоритет главного старта остается.

— Почему приоритет отдаешь этим соревнованиям?

— Это интересно. На самом деле я больше нацелен на эстафетную гонку, но и масс-старт тоже побегу во всю силу. Это новый формат, который появляется у нас в стране. Надеюсь, что он будет развиваться. От этого и большой к нему интерес.

— Ты говорил, что в масс-старте можно попробовать командную тактику. Обсуждаете ли вы ее сейчас? Насколько вообще реально увидеть, что один тормозит соперников, а партнер по команде убегает?

— Мы даже на чемпионатах и Кубках России иногда такое обсуждаем. Просто обычно все шло не по плану, потому что кто-то хуже себя чувствовал, у кого-то лыжи плохо ехали. Но думаю, что ближе к гонкам это будет у нас обсуждаться. Посмотрим, поддержит ли меня в этом Карим. Я ему уже предлагал пойти со старта full gas (полный газ. — Прим. «СЭ»). Он ответил, что пока не знает, в какой будет форме, поэтому давай подождем. Приедем в Ханты-Мансийск и числа 15-го станет понятно, какая будет тактика, если она вообще будет, — сказал Серохвостов «СЭ».

Полностью интервью Даниила Серохвостова читайте на сайте «СЭ».