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Биатлон

Сегодня, 18:21

Серохвостов объяснил решение определить победителя масс-старта через игру на руках

Алина Савинова
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как у них с Каримом Халили появилась идея определить победителя масс-старта в рамках Международной лиги клубного биатлона с помощью игры на руках «Камень, ножницы, бумага».

«Я предложил такую идею пару дней назад. Мы обсудили, как это будет. Решили, что будет и флаг, если сумеем убежать в большой отрыв. Мы точно не знали, что гонка может так закончиться, потому что в начале сезона непонятно, кто в какой форме, но сказали друг другу, что поспорим таким образом. Тогда же решили, что разделим деньги, чтобы никому не было обидно, а медали — уже второстепенно», — приводит ТАСС слова Серохвостова.

В масс-старте, который прошел 16 ноября, спортсмены вместе выехали на финишную прямую и сыграли в «Камень, ножницы, бумага», чтобы определить, кто из них первым пересечет финишную линию. Победу одержал Халили.

Биатлонисты разделят 1 миллион рублей за победу и 500 тысяч за второе место.

Источник: ТАСС
Биатлон
Даниил Серохвостов
Карим Халили

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