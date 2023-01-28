Серохвостов: «Понимал, что могу обыграть Антона Смольского, но мне не хватило финишных метров и сил»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«У меня не зарядился патрон — и мне пришлось его выбрасывать. Такая фигня произошла. Потом я начал стрелять, но меня трясло. Я сильно расслабился и не смог отстрелять на ноль. На финишном круге я понимал, что могу обыграть Антона, но мне не хватило финишных метров и сил. Я выходил из-за спины, думал, что смогу его накатить, но не сумел и приехал, как и был. Финишировал я по дальнему радиусу. Это было интересно. Неинтересно, как Эдик финиширует, а когда финишируешь в борьбе, это очень интересно», — цитирует Серохвостова Metaratings.ru.

Серохвостов занял третье место в гонке преследования. Победу одержал россиянин Эдуард Латыпов. Вторым к финишу пришел Антон Смольский из Белоруссии.