Серохвостов рассказал о причинах перехода в группу Каминского

Чемпион России по биатлону Даниил Серохвостов отреагировал на предположение болельщиков о том, что он уходил от Юрия Каминского в группу Артема Истомина, чтобы больше времени проводить со своей девушкой Ксенией Довгой.

«Нет, я не решил вернуться. Нас так распределили в сборной. На самом деле это не так. Я даже не знал составы, когда уходил к Артему, и не знал, что он будет женским тренером. Также и сейчас ее непопадание в команду и мой уход не связаны», — цитирует Серохвостова Metaratings.ru.

Об отношениях Серохвостова и Довгой стало известно в 2021 году. В сезоне-2021/22 биатлонист тренировался под руководством Каминского, но в преддверии сезона-2022/23 перешел в группу Истомина, в которой тренировалась Довгая.