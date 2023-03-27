Серохвостов рассказал, почему не будет стартовать в Увате

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что планирует принять участие в Югорском лыжном марафоне.

— Планируете бежать биатлонный марафон в Увате и Югорский марафон?

— Побегу только Югорский марафон. В Уват не поеду, потому что мне неинтересно. Ради одной гонки ехать 400 км туда и обратно не вижу смысла, — приводит Metaratings.ru слова Серохвостова.

— Но там обещают хорошие призовые от Владимира Якушева.

— Мне они особо не интересны.

— Всех денег не заработаешь?

— Ну да. Не то, что я не хочу зарабатывать, но не хочу туда ехать и тратить силы на тяжелую дорогу. Плюс здесь мне еще лыжный марафон бежать. Все-таки я слишком много болел, чтобы совершать такие маневры.

Югорский лыжный марафон в 2023 году пройдет в Ханты-Мансийске 7-8 апреля. Марафонские гонки с 8 огневыми рубежами в рамках чемпионата России по биатлону состоятся в Увате 5 и 6 апреля.