Серохвостов — о первой гонке в сезоне: «Меня трясло, но удалось справиться»

Призер этапов Кубка мира по биатлону Даниил Серохвостов поделился впечатлением от своей первой гонки в этом сезоне. 26 ноября российский биатлонист занял 3-е место в составе команды Новосибирской области в смешанной эстафете на этапе Кубка России по биатлону.

«Ощущаю себя более-менее хорошо, думаю, восстановился после болезни. Это была первая моя серьезная работа и не сказал бы, что сил потратил много. На первом круге ехали тихо, потом начал прорабатываться. Не скажу, что скорость была высокой, но старался выложиться. На стойке сказалось, что это первый старт. До этого я работал только в третьей зоне интенсивности и так быстро никогда не подходил на рубеж на вкатывании. Стрелять с такого высокого пульса было непривычно. Меня трясло, но удалось справиться. Если бы не было дополнительных патронов, было плохо», — приводит слова Серохвостова Metaratings.ru.

Второй этап Кубка России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске с 28 ноября по 4 декабря.