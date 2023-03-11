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Серохвостов: «Завтра я настроен побороться за первое место в масс-старте, а Латыпов пусть будет где-то четвертым»

Алина Савинова
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Серебряный призер гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени Даниил Серохвостов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего масс-старта.

«Завтра я настроен побороться за первое место в масс-старте, а Эдик [Латыпов] пусть будет где-то четвертым. Надеюсь, за второе-третье место будет острая борьба до самого финиша, но пусть она пройдет без меня. Мне бы хотелось выиграть уверенно и подождать их на финише. На самом деле это все шутки. Классно, когда до финиша идет борьба между тремя-четырьмя спортсменами. Это очень зрелищно и нравится зрителям. Да и самим спортсменам лучше так, чем просто доезжать», — цитирует Серохвостова Metaratings.ru.

Также он объяснил, почему не сможет посетить концерт Дмитрия Губерниева в Тюмени.

«Нам не стоит выезжать из «Жемчужины Сибири». У нас полгостиницы болеет, тренеры рекомендуют меньше контактировать с другими людьми, поэтому в город лучше не ездить. У белорусов вообще почти все слегли, и почти никто не бежит», — добавил спортсмен.

Мужской масс-старт в рамках заключительного этапа Кубка Содружества пройдет в воскресенье, 12 марта, и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/serokhvostov-v-mass-starte-ya-poboryus-za-pervoe-mesto-a-latypov-pust-budet-chetvyortym-234640/
Биатлон
Даниил Серохвостов
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