Серохвостов заявил, что готовится к Олимпийским играм в Италии

Чемпион России по биатлону Даниил Серохвостов признался, что готовится к зимней Олимпиаде, которая состоится в 2026 году.

«Сейчас все, что мы делаем — это контрольные тренировки. Я на них не зацикливаюсь, а стараюсь сам расти как спортсмен, а не просто выигрывать все подряд. У меня есть цель — Олимпийские игры в Италии и, возможно, следующие. Я готовлюсь именно к ним», — приводит слова Серохвостова Metaratings.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в двух итальянских городах: Милане и Кортина-д'Ампеццо.