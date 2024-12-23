Шашилов опроверг информацию об отстранении Падина от работы со сборной России по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что информация об отстранении тренера Андрея Падина от работы с национальной командой не соответствует действительности.

«Никаких конфликтов с Падиным нет. Андрей Викторович в команде, он не отстранен. Просто пропустил одно мероприятие, две недели. Загурский вот месяц пропустил — никто не спохватился почему-то. Он болел. Загурский и Падин будут на следующих стартах с командой, все в порядке», — цитирует Шашилова «ВсеПроСпорт».

Падин присоединился к женской сборной России весной 2023 года. Ранее он работал в национальной команде Белоруссии и мужской сборной России.