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Биатлон

Сегодня, 16:40

Шашилов опроверг информацию об отстранении Падина от работы со сборной России по биатлону

Алина Савинова
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что информация об отстранении тренера Андрея Падина от работы с национальной командой не соответствует действительности.

«Никаких конфликтов с Падиным нет. Андрей Викторович в команде, он не отстранен. Просто пропустил одно мероприятие, две недели. Загурский вот месяц пропустил — никто не спохватился почему-то. Он болел. Загурский и Падин будут на следующих стартах с командой, все в порядке», — цитирует Шашилова «ВсеПроСпорт».

Падин присоединился к женской сборной России весной 2023 года. Ранее он работал в национальной команде Белоруссии и мужской сборной России.

Источник: ВсеПроСпорт
Биатлон
Андрей Падин
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