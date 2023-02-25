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Сегодня, 17:10

Шашилов заявил, что прессе не нужно создавать ажиотаж вокруг стрельбы Казакевич

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал итоги суперпреследования на чемпионате России в Ижевске для своих подопечных и призвал журналистов поддержать Ирину Казакевич, а не акцентировать внимание на ее промахах.

«Что-то сегодня получилось, что-то не получилось. У кого-то, как у Насти Шевченко, зашкаливала мотивация. Настя Батманова слегка подустала, но это по молодости нормально. Потом пройдет. Тома Дербушева — молодец. Иринка Казакевич слегка лежа завалила, но в остальном справилась. Если бы не ее штраф, была бы чуть ближе. Жизнь продолжается. Я бы не акцентировал внимания на стрельбе стоя у Казакевич. Не вижу никаких проблем. Человек растет, и будет расти, и будет стрелять ноль. Она способна стрелять на ноль и это доказывала. Надо не создавать ажиотаж вокруг этого, а помочь человеку. Наша пресса, к сожалению, всегда гнобит и ищет негативные нюансы. Вы поддержите, и у нее получится. Это же наш российский спортсмен. Она нужна России», — приводит слова Шашилова Metaratings.ru.

Казакевич заняла второе место в суперпреследовании, допустив пять промахов. Победительницей гонки стала Тамара Дербушева, а третье место поделили между собой Екатерина Носкова и Наталья Гербулова.

Источник: https://metaratings.ru/news/shashilov-presse-ne-nuzhno-sozdavat-azhiotazh-vokrug-strelby-kazakevich-230790/
Биатлон
Ирина Казакевич
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