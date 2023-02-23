Шевченко прокомментировала свою победу в общем зачете индивидуальных гонках Кубка России

Биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала свою победу в индивидуальных гонках Кубка России. 23 февраля в Ижевске Шевченко стала второй, что позволило ей стать лучшей в зачете индивидуальных гонок, она набрала 182 очка по итогам трех стартов.

— Можно ли уже поздравлять?

— Не знаю, поздравлять, думаю, еще рано.

— Насколько довольна выступлением? При таком ветре не самый плохой результат.

— Повторила свой результат, который был в Уфе, но все равно недовольна вторым рубежом, потому что эти промахи можно было избежать. Но учту ошибки, сезон еще впереди.

— На финише так эмоционально отреагировали.

— Да, немного пустила слезу, потому что я буквально перед Чайковским переболела. Там я начала только по одной тренировки делать. Я очень счастлива, что смогла показать такой результат спустя пять дней после болезни.

— Насколько важен Малый глобус?

— Для меня очень важен! Хочу доказать себе и остальным, что могу. Я действительно сильный спортсмен и могу составить борьбу в России.

— Чувствуется атмосфера? Отличается от гонок на Кубке России?

— Вы сейчас сказали, а я даже забыла, что это гонка чемпионата России, потому что у меня была одна медаль чемпионата России личная, не в олимпийской дисциплине. Сейчас понимаю, что буду очень рада этой медали.

— А в женской как выступала?

— Бегала по юниоркам, тут были отборы на мир. Трасса интересная, мне она очень нравится.