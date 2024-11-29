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Биатлон

Сегодня, 13:02

Шевченко стала победительницей спринта на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Сергей Разин
корреспондент
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, победила в спринте на этапе Кубка России.

Шевченко показала результат в 20.58,4, ни разу не промахнувшись. Второе место заняла Кристина Резцова из Московской области (+2,1 секунды, 0 промахов), замкнула тройку белоруска Динара Смольская (+16,4, 1 промах).

Первый этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря.

Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск

Спринт. Женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 20.58,4 (0)

2. Кристина Резцова (Московская область) +2,1 (0)

3. Динара Смольская (Беларусь) +16,4 (1)

Анфиса Резцова
Динара Алимбекова-Смольская
Наталия Шевченко
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