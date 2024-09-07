Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:33

Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Красноярске

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Красноярске.

25-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла Анастасия Халили, которая стартовала с первой позиции. Ее отставание от лидера пасьюта составило 6,1 секунды. Тройку призеров замкнула Тамара Дербушева (+ 16,1 секунды). На счету девушек по 4 промаха.

В воскресенье, 8 сентября, в Красноярске пройдут женский и мужской масс-старты.

Биатлон
Анастасия Шевченко
Тамара Дербушева

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
Член комиссии минкульта умерла при проверке Богоявленского монастыря на Украине
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя