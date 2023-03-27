Шевнина — о спринте на ЧР: «Довольна гонкой на четыре с половиной из пяти»

Биатлонистка Полина Шевнина прокомментировала результат спринтерской гонки на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«В принципе довольна гонкой, из пяти на четыре с половиной. Немного расстроена промахом на стойке», — приводит Metaratings.ru слова Шевниной.

Также она объяснила, с чем связан ее промах на рубеже.

«Моя ошибка в том, что не нужно было ничего менять по ходу сезона. Я хотела сократить время стрельбы, но делать это, скорее всего, нужно было на следующий сезон. Я решила рискнуть, но риск оказался неоправданным для меня», — добавила биатлонистка.

Шевнина стала девятой в спринте на чемпионате России по биатлону. Гонку выиграла Наталия Шевченко.