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Сегодня, 14:49

Шевнина — о спринте на ЧР: «Довольна гонкой на четыре с половиной из пяти»

Алина Савинова
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Биатлонистка Полина Шевнина прокомментировала результат спринтерской гонки на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«В принципе довольна гонкой, из пяти на четыре с половиной. Немного расстроена промахом на стойке», — приводит Metaratings.ru слова Шевниной.

Также она объяснила, с чем связан ее промах на рубеже.

«Моя ошибка в том, что не нужно было ничего менять по ходу сезона. Я хотела сократить время стрельбы, но делать это, скорее всего, нужно было на следующий сезон. Я решила рискнуть, но риск оказался неоправданным для меня», — добавила биатлонистка.

Шевнина стала девятой в спринте на чемпионате России по биатлону. Гонку выиграла Наталия Шевченко.

Источник: https://metaratings.ru/news/polina-shevnina-dovolna-vystupleniem-v-sprinte-na-chetyre-s-polovinoi-iz-pyati-238636/
Биатлон
Полина Шевнина
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