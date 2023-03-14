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Сегодня, 11:48

Швеция отказалась допустить российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военных

Алина Савинова
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Российские лыжники и биатлонисты не смогут принять участие в чемпионате мира среди военнослужащих из-за отказа организаторов допустить россиян до участия в этих соревнованиях.

«Приглашения на соревнования Международного совета военного спорта (CISM) размещены на веб-сайте CISM и, таким образом, доступны для всех государств — членов CISM. Однако из-за текущей ситуации с безопасностью Швеция не будет принимать участников из России во время этого соревнования», — приводит ТАСС слова представителя оргкомитета соревнований Ульрика Ханссон-Милда.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди военнослужащих пройдет с 27 по 31 марта в шведском в Бодене. Последний раз эти соревнования проходили в апреле 2018 года в Хохфильцене (Австрия). В них принимали участие российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Максим Цветков.

Источник: https://tass.ru/sport/17256923
Биатлон
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