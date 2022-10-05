Швед Самуэльссон считает нелепой дискуссию о допуске российских спортсменов к международным турнирам

Олимпийский чемпион в эстафете Себастьян Самуэльссон считает, что дискуссия о возможном допуске россиян к международным турнирам является нелепой.

«Думаю, что это нелепая дискуссия. Большинство людей думали, что это хорошо, когда их отстранили прошлой весной. С тех пор ничего не изменилось, ничего, что оправдывало бы изменение решения», — приводит РИА «Новости» слова Самуэльссона со ссылкой на Expressen.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить к турнирам россиян, дистанцировавшихся от спецоперации.