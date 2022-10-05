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Сегодня, 12:18

Швед Самуэльссон считает нелепой дискуссию о допуске российских спортсменов к международным турнирам

Алина Савинова
Себастьян Самуэльссон.
Фото Global Look Press

Олимпийский чемпион в эстафете Себастьян Самуэльссон считает, что дискуссия о возможном допуске россиян к международным турнирам является нелепой.

«Думаю, что это нелепая дискуссия. Большинство людей думали, что это хорошо, когда их отстранили прошлой весной. С тех пор ничего не изменилось, ничего, что оправдывало бы изменение решения», — приводит РИА «Новости» слова Самуэльссона со ссылкой на Expressen.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить к турнирам россиян, дистанцировавшихся от спецоперации.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221005/biatlon-1821646360.html
Биатлон
Себастьян Самуэльссон
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