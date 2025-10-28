Симон может быть причастна к краже денег и личных вещей еще четырех биатлонисток

Французская биатлонистка Жулия Симон, олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира, подозревается в краже у коллег по сборной после приговора за мошенничество с банковскими картами.

На прошлой неделе во время судебного заседания в Альбервиле прокурор заявил, что несколько биатлонисток французской команды выразили свои подозрения.

По данным L'Equipe, сестры Анаис и Хлоэ Шевалье обнаружили пропажу личных вещей и 50 евро. Каролин Коломбо заметила исчезновение наличных (сумма не уточняется), а Лу Жанмонно — пропажу личных вещей, когда они жили в одном номере. Никто из них не обратился в полицию.

Симон была приговорена к трем месяцам условного срока и штрафу 15 тысяч евро за кражу и мошенничество с банковскими картами Жюстин Бреза-Буше и другого члена французской сборной.