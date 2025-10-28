Симон может быть причастна к краже денег и личных вещей еще четырех биатлонисток

28 октября, 11:15
Французская биатлонистка Жулия Симон, олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира, подозревается в краже у коллег по сборной после приговора за мошенничество с банковскими картами.
На прошлой неделе во время судебного заседания в Альбервиле прокурор заявил, что несколько биатлонисток французской команды выразили свои подозрения.
По данным L'Equipe, сестры Анаис и Хлоэ Шевалье обнаружили пропажу личных вещей и 50 евро. Каролин Коломбо заметила исчезновение наличных (сумма не уточняется), а Лу Жанмонно — пропажу личных вещей, когда они жили в одном номере. Никто из них не обратился в полицию.
Симон была приговорена к трем месяцам условного срока и штрафу 15 тысяч евро за кражу и мошенничество с банковскими картами Жюстин Бреза-Буше и другого члена французской сборной.
No Name 4
Чо вы Симон обсуждаете? У нас, походу, в СБР воруют столько, сколько и 100 Симон не украдут! Губерниев указывает на проблемы, о которых ему становится известно, в СБР наличие сложностей опровергают, отмечая, что всё идет по плану! — Проблема в жадности и неумении руководить. Когда я обращал внимание на скудные призовые, руководство СБР говорило, что у нас регионы получают много денег. А сейчас регионы проинформированы, что регулятор перестал платить и денег не будет. А самим поработать, дополнительных спонсоров привлечь? Это абсолютный управленческий кризис, у них в год было в свое время до 500 миллионов. Где все эти деньги? Это неумение распоряжаться средствами и некая управленческая импотенция, — сказал Губерниев
04.11.2025
fell62
Сетруха Дзюбина ?
28.10.2025
bvp
Наверняка еще и допингистка.
28.10.2025