Симон завоевала золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французская биатлонистка Жюлия Симон победила в гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 45,2 секунды, допустив два промаха. Второй стала еще одна представительница Франции Жюстин Брезаз-Буше (+18,9 секунды; 3 промаха). Третьей финишировала норвежка Ингрид Тандревольд (+44,4; 2 промаха).

Российские спортсмены не принимают участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап, Оберхоф (Германия)

Женщины. Гонка преследования. Топ-6

1. Жюлия Симон (Франция) — 31.45,2 (2)

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 18,9 (3)

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 44,4 (2)

4. Эльвира Оберг (Швеция) — 53,8 (3)

5. Лу Жанмонно (Франция) — 55,3 (1)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) — 1.00,0 (2)