Слепцова: «Тарьей Бе ухаживал за мной, даже какое-то время звал меня бегать за Норвегию»

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о своих взаимоотношениях с норвежским биатлонистом Тарьеем Бе.

«Тарьей Бе ухаживал за мной, даже какое-то время звал меня в Норвегию, бегать за Норвегию. Но дальше дружеских отношений ничего не было. Кроме поцелуйчика на «Гонке чемпионов». После этого бурные обсуждения были, что мы пара, что я собираюсь уезжать в Норвегию. Даже руководство СБР меня спрашивало, правда ли это. Я говорю: ну нет, конечно. Я могла бы жить сейчас в Норвегии, но живу в Ханты-Мансийске, ха-ха», — цитирует Слепцову Sports.ru.

В январе 2025 года братья Йоханнес и Тарьей Бе приняли решение завершить карьеру за год до Олимпийских игр в Милане.

36-летний Тарьей — олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. 31-летний Йоханнес — пятикратный победитель Олимпийских игр, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете и 20-кратный чемпион мира.