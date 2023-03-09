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Сегодня, 11:22

Сливко: «Обидно, что не удалось выиграть спринт»

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Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала спринтерскую гонку на последнем этапе Кубка Содружества в Тюмени, в которой она завоевала серебро.

«Немножко обидно, что не удалось выиграть, но все равно я порадуюсь результату. На последнем круге я поборолась, обогнала некоторых соперниц, поэтому я рада. Просто я не улыбаюсь, не кричу от радости так, когда ты выигрываешь, потому что очень устала. Приятно, что болельщики сегодня приехали нас поддержать, хотя стадион находится далеко от города», — приводит слова Сливко Metaratings.

28-летняя биатлонистка занимает второе место в общем зачете Кубка Содружества, уступая на 59 баллов Динаре Алимбековой-Смольской, которая заняла четвертое место в спринтерской гонке.

Источник: https://metaratings.ru/news/slivko-ne-ulybalas-i-ne-krichala-ot-radosti-potomu-chto-ochen-ustala-233978/
Биатлон
Виктория Сливко
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