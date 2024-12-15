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Биатлон

Сегодня, 12:36

Сливко с большим преимуществом выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Ижевске

Алина Савинова
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Представительница Тюменской области Виктория Сливко стала победительницей пасьюта на третьем этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

30-летняя спортсменка допустила один промах на огневых рубежах и показала время 33 минуты 16,5 секунды. Преимущество Сливко над занявшей второе место Наталией Шевченко из Свердловской области составило 48,2 секунды. У Шевченко 3 промаха.

Третьей финишировала еще одна представительница Свердловской области Ирина Казакевич (+1 минута 36,6 секунды; 3 промаха).

Ранее у мужчин гонку преследования выиграл Эдуард Латыпов. Второй результат показал Максим Цветков, третий — Рустам Каюмов.

Кубок России по биатлону-2024/25

3-й этап

Ижевск

Женщины. Гонка преследования

1. Виктория Сливко — 33 минуты 16,5 секунды (1 промах)

2. Наталия Шевченко +48,2 (3)

3. Ирина Казакевич +1.36,6 (3)

4. Кристина Резцова +1.55,6 (5)

5. Тамара Дербушева +2.15,6 (3)

Биатлон
Виктория Сливко
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