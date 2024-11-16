Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:15

Сливко стала победительницей масс-старта на Кубке МЛКБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виктория Сливко.
Фото Андрей Аносов/СБР
Telegram Дзен

Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла масс-старт на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

30-летняя спортсменка финишировала за 30 минут 55,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла Анастасия Шевченко. Третьей стала Анастасия Халили.

Биатлон. Кубок МЛКБ. Масс-старт

Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 30.55,1 (1 промах)
2. Анастасия Шевченко (Россия) — +1,4 (0)
3. Анастасия Халили (Россия) — +21,6 (4)
4. Тамара Дербушева (Россия) — +43,7 (2)
5. Наталия Шевченко (Россия) — +57,7 (5)
6. Ирина Казакевич (Россия) — +52,8 (4)

Биатлон
Виктория Сливко

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Сергей Галицкий появился на публике во время матча сборной России в Краснодаре
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Сила убеждения: как робот помог взять в плен боевиков ВСУ
За сутки 4,5 тыс. человек подали заявки на программу «Время героев»
Игнатова возмутилась поведением экс-солистки «#2Маши» на шоу Медведевой
Сегодня
Вчера
Неделя