Сливко стала победительницей масс-старта на Кубке МЛКБ

Сегодня, 13:15
Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла масс-старт на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.
30-летняя спортсменка финишировала за 30 минут 55,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла Анастасия Шевченко. Третьей стала Анастасия Халили.
Биатлон. Кубок МЛКБ. Масс-старт
Женщины
1. Виктория Сливко (Россия) — 30.55,1 (1 промах)
2. Анастасия Шевченко (Россия) — +1,4 (0)
3. Анастасия Халили (Россия) — +21,6 (4)
4. Тамара Дербушева (Россия) — +43,7 (2)
5. Наталия Шевченко (Россия) — +57,7 (5)
6. Ирина Казакевич (Россия) — +52,8 (4)