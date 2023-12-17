Сливко выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Уфе

Сегодня, 12:44
Россиянка Виктория Сливко победила в большом масс-старте на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. Биатлонистка показала время 38 минут 37,3 секунды, допустив 1 промах.
Второй финишировала Анастасия Егорова, отстав от лидера на 12,2 секунды при 2 промахах. Третье место заняла Наталья Гербулова +16,7 секунды при двух промахах.
Кубок Содружества по биатлону
2-й этап, Уфа
Женщины
Большой масс-старт
1. Виктория Сливко — 38.37,3 (1 промах)
2. Анастасия Егорова +12,2 (2)
3. Наталья Гербулова +16,7 (2).